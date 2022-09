Blir galen unRaid <-> synology backup

Har någon sida publik IP?

Om så 'rsync' via SSH med openSSH-nycklar om det skall automatiseras (annars manuell inloggning var start).

Det är inget konstigt att anropa annan dator med rsync via ssh utan kan göras med tex. "rsync -avHP -i -i --delete /sökväg/till/dina/filer/du/vill/göra/synkning/av/ -e ssh användare@hostIP:sökväg/där/filerna/skall/läggas/"

Normalt får du en fråga om att acceptera en certifikat första gången för mottagardatorn och därefter ange password för kontot om inte openSSH-nycklar fins inlagd sedan tidigare. Certifikatet finns så att du vet att det är samma dator på IP-adressen nästa gång du loggar in och inte loggar in på någon som låtsas att vara din dator på IP-adressen.

Men det blir inte någon klicka och dra grej i någon GUI - utan kommandorader i terminalfönster och för automation att köra script via cron

vill man mounta andra sidans filsystem till en mapp på klientsidan så finns också sshfs.

SSH kör alltid krypterat och standard kör på port 22, men det är lämpligt att välja annan port på publika sidan av routern för att minska uppvaktning från andra som letar ingång via SSH i hopp att det är svag password och att man stänger av inloggning via password (i /etc/ssh/sshd_config) när allt fungerar och enda vägen att komma in är via openSSH-nycklar.

Jo en sak till - lägger man SSH-nyckeln hos 'root' så kan man bli direkt root på datorn man loggar in sig på fast normalt sett kan man inte logga in sig direkt som root annars med password.

SSH använder sig inte av /etc/shadow vid inloggningsförfarande när det sker med openSSH-nycklar utan då är det "/home/användare/.ssh/authorized_keys" som legitimerar och där inlagd publika nyckeldelen för användaren som gäller vid inloggning - fins inte den publika nyckeln där (och användaren har matchande privat nyckel) så blir det ingen inloggning. Och det gäller också "/root" kontot.

För att det skall fungera så måste givetvis ssh server och klient-del vara installerade och aktiverade - det är i princip default på de stora linux-distrubitionerna men vet inte hur det är med unraid och synology - det finns mycket information att söka på när det gäller ssh och hur man skapar nyckelpar, överför nyckel etc. en av dem är https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-disable-ssh-password-log...