Nvidia avtäcker Geforce RTX 4000 och arkitekturen "Ada Lovelace"

"The DLSS Frame Generation convolutional autoencoder takes 4 inputs – current and prior game frames, an optical flow field generated by Ada’s Optical Flow Accelerator, and game engine data such as motion vectors and depth."

Källa: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss3-ai-powered-ne...

Antar att Optical Flow Accelerator är hårdvara som bara Ada har?

Jag halvsov genom Nvidias tråkiga genomgång så jag minns inte.