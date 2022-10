Slutprov i programmering 1. Urkund.

Skrivet av KAD: Lat lärare som ger prov där svaret finns tillgängligt att plagiera… Uselt system för att kolla plagiat om man som lärare/användare inte får reda på vad som har plagierats. Att två svar på samma prov har likartade svar ligger ju i sakens natur. Det vore ju rätt buggigt om den andra elevens svar bedöms som ett plagiat av den första. Du har såklart rätt i att system för att upptäcka plagiat inte passar så bra när uppgiften handlar om att implementera en enkel algoritm där variabelnamn och dylikt gärna blir likartade i olika implementationer. Om läraren inte kan förklara sig detaljerat är hen antagligen lite av ett mongo. I och med att IDE:er (VS2022) numera ger tips om nästa kodrad så ökar förstås risken att olika implementationer ser likartade ut. Jag har ingen egen erfarenhet av att använda Urkund som lärare, men det måste rimligtvis finnas dokumentation av systemet där det tydliggörs vilken typ av uppgifter det är lämpligt att använda systemet för? Har du förresten gett tillåtelse till läraren att framställa kopior av din kod? Det måste ju hen gjort för att kunna mata in koden i Urkund? Brott mot upphovsrätten… Gå till inlägget

Tror du automatiskt godkänner att det skickas in till urkund, innehåll och allt, om det informeras om det i förväg - dvs innan du har lämnat in materialet för bedömnng. Men håller med alla här; Enkel kod för en enkel uppgift bör se väldigt likt ut oavsett vem som skickar in det och då är urkund inte rätt sätt.