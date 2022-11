Ubuntu hittar inte hdd/ssd

Hej!

Jag kommer till Ubuntu frågan längre ner.

Jag har en Asus laptop från 2019. Av anledning så ska den rensas från allt och nytt Win ska installeras.

Laptopen har 1st HDD (1TB) och 1 SSD nvme (256GB).

Väl vid Windows installationen där man ska välja partition så finns inte SSDn, bara HDDn syns.

I bios så hittar jag både HDDn och SSDn, allt ser korrekt ut och båda diskarna funkar och syns i det Windows som är installerat men som ska rensas bort.

Så då läste jag mig fram att en killa körde Linux via USB och formaterade diskarna där för att få allt att synas korrekt i en Windows installation.

Nu kör jag Ubuntu (try out) via ett USB. Klickar mig in till Disks, men där syns bara HDDn och USBt, ingen SSD.

Har kört kommando som:

sudo parted -l

ingen SSD

Har någon tips på hur jag kan hitta SSDn i Ubuntu, eller hur jag kan hitta den överhuvudtaget?

Tack på förhand!