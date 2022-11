Varför ritas två cirklar? (Programmering 1)

import java.awt.Graphics; import java.awt.Color; import javax.swing.JFrame; import java.util.Random; public class Rita extends JFrame { public Rita() { setTitle("Rita"); setSize(960, 960); setVisible(true); setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); } public void paint(Graphics g) { // Initierar ett random object Random rand = new Random(); // loop to draw cicles //for (int i = 0; i<5; i++); //Initierar random color int red = rand.nextInt(256); int green = rand.nextInt(256); int blue = rand.nextInt(256); Color randomColor = new Color (red, green, blue); // Generate random circle width 50 and X pixels int width = rand.nextInt(201) + 20; // Generate random X/Y koordinater int radius = (int)(Math.random()*49) + 2; int x = (int)(Math.random()*(960-radius*2) + radius); int y = (int)(Math.random()*(960-radius*2) + radius); //int x = rand.nextInt(960); //int y = rand.nextInt(960); // set the color g.setColor(randomColor); // Draw the circle g.fillOval(x, y, width, width); // aka rita oval, storlek } public static void main(String[] args) { Rita rita= new Rita(); rita.paint(null); } }