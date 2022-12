Linux server bara startar om och om igen

Hej,

har ett problem som uppkommit nyligen. Min server har nämligen slutat funka. Jag kan starta den och hänga i BIOS hur länge som helst utan problem men så fort jag börjar ladda in Ubuntu så visar den en del text och sedan dör den för att starta om och dö om och om igen utan att visa någon bild. Stänger jag av den med knapp och sedan börjar om så kommer jag in i BIOS igen osv. Jag har även lyckats logga in en gång men sen hände detta igen.

Jag kan ej utesluta att detta inte hände efter ett strömavbrott.

Edit: Kommer in i recovery mode utan problem men sen när jag börjar reparera broken packages hamnar jag i samma skit igen.