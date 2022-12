extern NTFS HDD funkar inte längre i Debian, men fint i Windows

[ 148.093131] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 148.114190] usb 6-3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=a561, bcdDevice= 1.04 [ 148.114194] usb 6-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5 [ 148.114195] usb 6-3: Product: JMS56x Series [ 148.114196] usb 6-3: Manufacturer: JMicron [ 148.114197] usb 6-3: SerialNumber: 00A1234567C8 [ 148.128991] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 148.136744] scsi host8: uas [ 148.136856] usbcore: registered new interface driver uas [ 148.137419] scsi 8:0:0:0: Direct-Access WDC WD20 EARX-00PASB0 0104 PQ: 0 ANSI: 6 [ 148.138492] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0 [ 148.139559] sd 8:0:0:0: [sdf] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB) [ 148.139768] sd 8:0:0:0: [sdf] Write Protect is off [ 148.139771] sd 8:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 67 00 10 08 [ 148.140198] sd 8:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA [ 148.140995] sd 8:0:0:0: [sdf] Optimal transfer size 33553920 bytes [ 148.236858] sdf: sdf1 sdf2 [ 148.265747] sd 8:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk [ 149.041599] xhci_hcd 0000:06:00.0: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain="0x0010" address="0xcf933000" flags="0x0000"] [ 179.536185] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#28 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 11 inflight: CMD IN [ 179.536190] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#28 CDB: Read(10) 28 00 00 5f c8 b8 00 04 00 00 [ 179.545202] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#27 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 8 inflight: CMD IN [ 179.545207] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#27 CDB: Read(10) 28 00 00 5f a4 b8 00 04 00 00 [ 179.545779] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#26 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 7 inflight: CMD IN [ 179.545782] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#26 CDB: Read(10) 28 00 00 60 14 b8 00 04 00 00 [ 179.546379] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#25 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 6 inflight: CMD IN [ 179.546382] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#25 CDB: Read(10) 28 00 00 60 10 b8 00 04 00 00 [ 179.546974] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#24 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: CMD IN [ 179.546977] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#24 CDB: Read(10) 28 00 00 60 0c b8 00 04 00 00 [ 179.547675] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#23 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 4 inflight: CMD IN [ 179.547678] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#23 CDB: Read(10) 28 00 00 60 08 b8 00 04 00 00 [ 179.548162] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#22 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 3 inflight: CMD IN [ 179.548165] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#22 CDB: Read(10) 28 00 00 60 04 b8 00 04 00 00 [ 179.548649] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#21 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 2 inflight: CMD IN [ 179.548652] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#21 CDB: Read(10) 28 00 00 5f c4 b8 00 04 00 00 [ 179.549137] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#20 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN [ 179.549140] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#20 CDB: Read(10) 28 00 00 60 00 b8 00 04 00 00 [ 179.549629] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#19 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 29 inflight: CMD IN [ 179.549632] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#19 CDB: Read(10) 28 00 00 5f c0 b8 00 04 00 00 [ 179.550118] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#18 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 28 inflight: CMD IN [ 179.550121] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#18 CDB: Read(10) 28 00 00 5f bc b8 00 04 00 00 [ 179.550605] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#17 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 27 inflight: CMD IN [ 179.550608] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#17 CDB: Read(10) 28 00 00 5f b8 b8 00 04 00 00 [ 179.551098] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 26 inflight: CMD IN [ 179.551101] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#16 CDB: Read(10) 28 00 00 5f b4 b8 00 04 00 00 [ 179.551586] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 25 inflight: CMD IN [ 179.551589] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#15 CDB: Read(10) 28 00 00 5f b0 b8 00 04 00 00 [ 179.552079] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#14 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 24 inflight: CMD IN [ 179.552082] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#14 CDB: Read(10) 28 00 00 5f fc b8 00 04 00 00 [ 179.552569] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 23 inflight: CMD IN [ 179.552572] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#13 CDB: Read(10) 28 00 00 5f f8 b8 00 04 00 00 [ 179.553058] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 22 inflight: CMD IN [ 179.553061] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#12 CDB: Read(10) 28 00 00 5f f4 b8 00 04 00 00 [ 179.553544] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 21 inflight: CMD IN [ 179.553547] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#11 CDB: Read(10) 28 00 00 5f f0 b8 00 04 00 00 [ 179.554032] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 20 inflight: CMD IN [ 179.554035] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#10 CDB: Read(10) 28 00 00 5f ec b8 00 04 00 00 [ 179.554519] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 19 inflight: CMD IN [ 179.554522] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#9 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e8 b8 00 04 00 00 [ 179.555006] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#8 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 18 inflight: CMD IN [ 179.555009] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#8 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e4 b8 00 04 00 00 [ 179.555494] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 17 inflight: CMD IN [ 179.555497] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#7 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e0 b8 00 04 00 00 [ 179.555985] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 16 inflight: CMD IN [ 179.555988] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#6 CDB: Read(10) 28 00 00 5f dc b8 00 04 00 00 [ 179.556474] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 15 inflight: CMD IN [ 179.556477] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#5 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d8 b8 00 04 00 00 [ 179.556961] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 14 inflight: CMD IN [ 179.556964] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d4 b8 00 04 00 00 [ 179.557453] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#3 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 13 inflight: CMD IN [ 179.557456] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#3 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d0 b8 00 04 00 00 [ 179.557944] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#2 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 12 inflight: CMD IN [ 179.557947] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 00 5f cc b8 00 04 00 00 [ 179.558432] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#1 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 10 inflight: CMD IN [ 179.558435] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 5f ac b8 00 04 00 00 [ 179.558919] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#0 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 9 inflight: CMD IN [ 179.558922] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 5f a8 b8 00 04 00 00 [ 179.579816] scsi host8: uas_eh_device_reset_handler start [ 184.646057] usb 6-3: Disable of device-initiated U1 failed. [ 189.765937] usb 6-3: Disable of device-initiated U2 failed. [ 189.902486] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 195.141711] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 195.248139] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 200.516990] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 200.829251] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 205.893680] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 206.000230] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 211.269597] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 211.581259] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 216.645684] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 216.752126] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 222.021643] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 222.333306] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 227.397675] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 227.504097] usb 6-3: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 232.773634] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 232.897156] scsi host8: uas_eh_device_reset_handler FAILED err -19 [ 232.897164] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897166] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897167] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897168] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897169] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897170] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897171] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897172] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897173] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897174] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897175] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897176] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897177] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897178] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897179] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897180] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897181] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897182] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897183] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897184] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897185] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897186] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897187] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897188] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897189] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897190] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897191] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897192] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897193] sd 8:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [ 232.897205] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897208] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 5f a8 b8 00 04 00 00 [ 232.897210] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6269112 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897226] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#1 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897227] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#1 CDB: Read(10) 28 00 00 5f ac b8 00 04 00 00 [ 232.897229] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6270136 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897240] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#2 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897242] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#2 CDB: Read(10) 28 00 00 5f cc b8 00 04 00 00 [ 232.897243] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6278328 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897249] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#3 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897250] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#3 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d0 b8 00 04 00 00 [ 232.897252] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6279352 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897258] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#4 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897260] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#4 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d4 b8 00 04 00 00 [ 232.897261] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6280376 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897267] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#5 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897269] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device [ 232.897269] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#5 CDB: Read(10) 28 00 00 5f d8 b8 00 04 00 00 [ 232.897272] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6281400 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897277] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6297784 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897278] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#6 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897280] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#6 CDB: Read(10) 28 00 00 5f dc b8 00 04 00 00 [ 232.897281] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6282424 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897283] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6298808 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897285] blk_update_request: I/O error, dev sdf, sector 6299832 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 128 prio class 0 [ 232.897291] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#7 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897292] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#7 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e0 b8 00 04 00 00 [ 232.897298] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#8 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897299] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#8 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e4 b8 00 04 00 00 [ 232.897304] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#9 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT cmd_age=83s [ 232.897305] sd 8:0:0:0: [sdf] tag#9 CDB: Read(10) 28 00 00 5f e8 b8 00 04 00 00 [ 232.897372] Buffer I/O error on dev sdf1, logical block 16256, async page read [ 232.897376] Buffer I/O error on dev sdf1, logical block 16257, async page read [ 232.897378] Buffer I/O error on dev sdf1, logical block 16258, async page read [ 232.897380] Buffer I/O error on dev sdf1, logical block 16259, async page read [ 232.897577] usb 6-3: USB disconnect, device number 2 [ 232.897630] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994048, async page read [ 232.897638] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994049, async page read [ 232.897643] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994050, async page read [ 232.897649] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994051, async page read [ 232.897654] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994052, async page read [ 232.897660] Buffer I/O error on dev sdf2, logical block 3906994053, async page read [ 232.912611] sd 8:0:0:0: [sdf] Synchronizing SCSI cache [ 233.191709] sd 8:0:0:0: [sdf] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK [ 233.476067] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd [ 238.661654] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 238.768110] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd [ 244.037645] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 244.348929] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd [ 249.413696] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 249.523683] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd [ 254.789621] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 254.904803] usb usb6-port3: attempt power cycle [ 255.832955] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 5 using xhci_hcd [ 260.933655] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 261.040091] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 5 using xhci_hcd [ 266.309592] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 266.620824] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 6 using xhci_hcd [ 271.685637] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 271.792083] usb 6-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 6 using xhci_hcd [ 277.061172] usb 6-3: device descriptor read/8, error -110 [ 277.177258] usb usb6-port3: unable to enumerate USB device