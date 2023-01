VMware ESXi - vCPU - logical processors - physical cores...

En vCPU är inte per automatik bunden till en core. Det vore ganska ineffektivt. Såklart finns möjligheten till det dock.

Tänk dig en eller flera vCPU som applikationer som körs på din egen dator. De är flytande och kan röra sig mellan olika cores beroende på hur cpun är lastad.

Man kan också välja att ge viktigare maskiner en högre prioritet för att se till att de tillgodoses först (vilket först sker om cpun är fullt, eller överbelastad) annars har alla VM's samma "blås"

Edit:

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsph...

"When CPU resources are overcommitted, the ESXi host time-slices the physical processors across all virtual machines so each virtual machine runs as if it has its specified number of virtual processors. When an ESXi host runs multiple virtual machines, it allocates to each virtual machine a share of the physical resources. With the default resource allocation settings, all virtual machines associated with the same host receive an equal share of CPU per virtual CPU. This means that a single-processor virtual machines is assigned only half of the resources of a dual-processor virtual machine."