MS Remote Desktop App (Appen Fjärranslutning) - Bryter internetuppkopplingen?

Hej. Jag använder Microsoft Remote Desktop App (MS Fjärranslutning appen på svenska) för att gå in på en win2022 server i mitt hemmanätverk. Kör Remote desktop appen på lite olika datorer hemma, med t.ex. W10 och W11 som OS. Nu till problemet...

Efter att jag har varit ansluten till min hemmaserver via appen så fungerar inte serverns internetuppkoppling längre om jag manuellt loggar in mig på servern (dvs utan någon fjärranslutning). Om jag däremot loggar in och ut, sedan in igen, på den så fungerar uppkopplingen igen. Väldigt störigt. Jag har de senaste uppdateringarna för alla OS och appen. Kan jag istället starta om några tjänster på servern för att få samma effekt för att slippa logga in och ut igen? Tänkte att jag kan skriva ett script som löser det? Hur kan jag felsöka detta annars istället för att hitta på en dålig lösning med hjälp av ett script? Inga problem annars och i enhetshanteraren har jag rätt drivutiner till allt. Några tips?