Hjälp med Java

package programmering; import java.util.Scanner; public class tåg { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Ange tågets kapacitet: "); int MaxKap = scan.nextInt(); System.out.print("Ange antalet stationer: "); int AntalStn = scan.nextInt(); if (MaxKap >=1 && MaxKap <=100 && AntalStn >=2 && AntalStn <=10) { for (int StnVal = 0; StnVal < AntalStn; StnVal++) { System.out.println("

Station nr: " + (StnVal +1)); System.out.print("Ange hur många som kliver på tåget: "); int AntalPå = scan.nextInt(); System.out.print("Ange hur många som kliver av tåget: "); int AntalAv = scan.nextInt(); System.out.print("Ange hur många som stannar kvar på perrongen: "); int AntalStannar = scan.nextInt(); if (AntalPå > MaxKap || AntalPå < 0 ){ System.out.println("

Omöjligt!");} else System.out.println("

Möjligt!"); if (StnVal +1 == AntalStn && (AntalStannar > 0 || AntalPå > 0)) { }}