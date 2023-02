Revi OS - tweak för Windows 10/11 för snabbare ping och spelupplevelse och trading ...

Läste på ett annat forum om www.revi.cc där det står att pingen och allt annat går fortare med Revi OS.

Prestandamässigt har andra skrivit att det blir en klar förbättring.

Citerar:

ReviOS strävar efter att återskapa vad Windows som operativsystem borde ha varit - enkelt och simpelt.

Med huvudpubliken som spelare, kraftanvändare och entusiaster förstår vi att prestanda, hastighet och låg latens är obligatoriska, vilket är anledningen till att stora ansträngningar har investerats i att göra ReviOS till ett kapabelt, effektivt men ändå privat operativsystem.

Performance

Windows is notoriously known for its less-than-ideal performance, especially when compared to its predecessors.

ReviOS attempts to speed up the system, by eliminating redundant tasks and services running in the background, without sacrificing on stability.

Better yet, framerate stability is greatly improved, meaning your FPS is less prone to fluctuation.

Privacy

Microsoft's Windows operating system is infamous for its privacy-intrusive behaviour towards consumers, which is why ReviOS takes the privacy aspect into serious account.

A plethora of telemetry backdoors have been terminated including but is not limited to UWP/AppX Apps, Windows Update and Cortana.

Data collection and reporting increase the system load, and as a bonus, that too is severely reduced, hereby promoting performance.

dom har 20k medlemmar på discord

Notera jag har provat 1 Mbit/s och 3 Mbit/s med det funkar inte med trading så jag ändra mig och skaffa 100/100 lina.

Läste att trading kräver hastigher runt 40 Mbit/s för optimal situation.

Och eftersom jag fundera på öka insatserna så var detta rätt val.

Fundera även på en Mac mini men efter jag sett detta med ReviOS får jag ta mig en till funderare.