IPTV på flera TV-apparater via Powerline mot EdgeRouter parallellt med Internet via Google Nest WiFi mesh?

Hej!

Är förhållandevis ny på - för mig - mer avancerat nätverksbyggande, so bear with me...

Förutsättningar:

Bor i en äldre lägenhet med 1 (ett) RJ45-uttag. Har Sappa som ISP och även leverantör av IPTV. Detta fördelas genom en Inteno XG6846.

Har sedan tidigare ett Google Nest WiFi mesh-nätverk, som fungerar tillräckligt bra.

Har tre TV-apparater som nu fått var sin TV-box.

Har nu, för att förhoppningsvis kunna se på TV i tre olika rum köpt fyra PowerLine-enheter och en EdgeRouter X. Finns dessutom en SG105E om den kan vara till nytta.

Frågeställning:

Hur ska jag gå tillväga? Min tanke är att byta ut XG6846 mot Edgeroutern, brygga internettrafiken till Google Nest mesh och låta den fördela IP-adresser till befintliga enheter, men låta Edgeroutern fördela VLAN taggat (845) IPTV till PowerLine och de tre TV-boxarna.

Är jag någorlunda rätt ute i min tankegång? Har läst andra trådar på ämnet, men inte sett upplägget med flera TV-apparater.

Vore hemskt taxam för synpunkter och i bästa fall lite guidning!

/C