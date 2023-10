Behöver skriva OOP i C programmering - Några förslag?

Jag vill översätta lite enkel C++ kod som innehåller objekt och vektorer. Då hade jag tänkt att om jag skapar ett små funktioner som kan hantera objekt. Då borde jag kunna lösa detta problem.

C++ koden är enkel. Den är största delen C kod, men den innehåller vissa objekt och vektorer.

Koden kan se ut exempelvis så här:

keypoints.push_back(KeyPoint(Point2f((float)x, (float)y), 7.0f));

eller

makeAgastOffsets(pixel_7_12d_, (int)img.step, AgastFeatureDetector::AGAST_7_12d);

Jag är inte behov utav inkapsling (encapsulation) och arv inom OOP. Jag är mer intresserad utav polymorphism.

Låt oss säga att vi skulle göra en länkad lista i C och den ska kunna ta in ett argument som är en struktur. Jag har tänkt att använda strukturer som objekt.

Hur skulle ni ha gjort om ni vill göra:

Länkad lista som en vektor

Använda strukturer som objekt

Polymorphism i strukturen

I C?

Målet jag vill uppnå är att typ skriva om enkel C++ kod, som är i största delen C kod, men innehåller vissa funktionaliteter som C saknar.