(Android 9+Chrome) Aftonbladet plötsligt kräver inloggning (halva sidan borta)

1. Via mobilen Android 12 och Chrome; AB kräver att jag loggar in och identifierar mig för att få PLUS (halva sidan blockerad med info)

2. Via PC/datorn (windows 10 och Firefox) Funkar fint- krävs inget sådant! Fullt läsbar AB (men då har jag spärrat firefox för uppdatering ver 114.0.1)

3. Via PC/datorn (windows 10 + chrome) Samma skit där

Har försökt spärra via adblock osv. Hur slipper man detta? Byta webläsare, adblock, antivirus......? Är svaret att man skall man backa tillbaka webläsaren till gammal version. Förklara gärna någon som fattar vad det handlar om.