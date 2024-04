Hej,

Jag funderar på att uppgradera mitt low-power NAS till en starkare cpu. Har nu en celeron 10W TDP. Dock vill jag gärna köra passiv kylare på cpu då den är i vardagsrummet. Tittar på cpuer i typ Haswell och undrar om man kan begränsa max clock speed till kanske 2GHz, och lite undervoltning på det för att hålla temperaturerna nere. Vill gärna behålla dynamiska frekvenser, så en fix frekvens är inte ett alternativ. Går detta att göra på alla/vissa cpu? Kollar just nu på en i5 4460 på 84W TDP, men den saknar ju K så tvekar lite. Medveten om att 65W vore att föredra men beggars can't be choosers..