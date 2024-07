Jag försöker start Cachyos ISO-fil både med Ventoy och bränd på en USB för att installera det. Cachyos börjar ladda, en massa text skrollar förbi, sen blir det bara svart och datorn, eller åtminstone tangentbordet hänger sig så man får köra en omstart med datorns resetknapp.

Noterar att när installationstexten börjar skrolla så står det "Failed to parse event in TPM" Så då tänker jag liksom "Ah.. TPM bråkar" så illa kvickt startar jag om och stänger av den i BIOS. Och vid nästa startförsök ser jag att "Failed to parse event in TPM" raden överst inte längre finns och tänker att "nu går det finfint, jäla skitTPM" . Men icke, när all text rullat förbi, och förmodligen då GUI ska startas(?) så blir det bara svart igen och det går inte att göra någonting med tangentbordet då det är dött.

Jag har provinstallerat Cachyos ISO i Virtualbox, och då var det inga problem så jag utesluter att någonting är fel med ISO-filen i alla fall.

Tips?