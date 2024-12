Skrivet av pissekatten: Jag spelar väldigt mycket och de senaste dagarna/veckorna har det hänt att jag tappar nätet i någon sekund vilket resulterar till disconnect i spelet (jobbigt när man spelar online spel). Det händer mellan 7-15 gånger om dagen. Extremt Jobbigt... Resterande del av familjen spelar också och detta är inget bekymmer de har. Gå till inlägget

Updating this old thread in case it helps someone:

I've been using my B550-I without issues in Windows 10.

Did a fresh install of Windows 11 and my ethernet wouldn't do more than a 100mb connection.

Tried downloading the drivers from ASUS's site and the driver install application wouldn't even launch.

Installing the ASUS Armoury Crate installed the proper driver and fixed the NIC issue. Then I uninstalled armoury crate (as I don't want that junk).

Har du testat att ladda ned nya drivers och sedan avinstallera? Starta om - >installera ny drivers - > starta om

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/0000...