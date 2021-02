Alphacool vs bitspower/barrow gpu block

Jag har sedan tidigare beställt ett alphacool vattenblock till mitt 3080 ventus, men dom skulle fått in dom den 19e och de verkar fortfarande inte dykt upp så jag har börjat se mig om efter alternativ och funderar då på antingen barrow eller bitspower då jag hittat de i lager på en nederländsk sida.

Har nån någon erfarenhet av barrows eller bitspowers block eller andra produkter? Barrow verkar klart billigast och bitspower rullar in på 100euro (129 vs 229) mer verkar det som.

Är bitspower värt det extra dom tar eller bör man köpa barrow istället?