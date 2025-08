Tyska sajten Computerbase har gjort ett lite ovanligt test av grafikprestandan i spelet Cyberpunk 2077 på olika Mac-modeller med Apple Silicon-processorer. Istället för att ta ett mindre urval modeller har sajten bett läsarna skicka in testresultat från sina datorer, för att få ett så brett underlag som möjligt.

Sajten efterfrågade testresultat med tre grafikförinställningar (medel, ultra och ray tracing: medel) och två upplösningar: 1920 × 1200 samt 2560 × 1600. Utan ray tracing skulle Apples uppskalningsteknik MetalFX vara inställt på kvalitetsläge och med ray tracing på prestandaläge. Andra inställningar var Vsync: av; max FPS: av; samt fönsterläge: helskärm.

Computerbase har nästan enbart fått in resultat från olika Macbook-modeller. Varken Mac Studio eller Mac Pro syns på resultatlistan, men däremot Mac Mini. Det kan delvis bero på att upplösningarna i 16:10-format är ovanliga på stationära skärmar.

Med medelinställningar och 1920 × 1200 ligger resultaten på mellan 25 och 162 bilder per sekund. I botten hamnar olika modeller med M1- och M2-kretsarna. Basmodellen av Macbook Air med M4 hamnar på knappt 34 bilder per sekund och det är först med M3 Pro i Macbook Pro som 60 FPS-strecket passeras. Mac Mini med M4 Pro kommer precis över 100 FPS-strecket, snäppet under M3 Max i Macbook Pro.

Hoppar vi till ”Ultra” och 2560 × 1600 blir resultaten betydligt blygsammare. Ingen modell med M1 klarar ens att köra testet och allt från M2 till M3 Pro i Macbook Pro med 18 GB minne hamnar under 30 bilder per sekund. Den första modellen över 30 FPS är M3 Pro i Macbook Pro med 36 GB minne, och M4 Max är den enda krets som passerar 60 bilder per sekund.

Med ray tracing och den lägre upplösningen hamnar M3 Pro i Macbook Pro strax över 30 bilder per sekund, och även här krävs M4 Max för att nå över 60. Med den högre upplösningen räcker inte ens det. Apple lade till rudimentärt stör för hårdvarubaserad ray tracing i M3-generationen.

Cyberpunk 2077 är det första moderna storspelet med ray tracing som har släppts för Mac OS, och ett av få spel på Mac som brukar ingå i testsviten hos sajter och tidningar som testar grafikkort (bland spelen SweClockers använder är det annars bara Resident Evil 4 som finns för Mac, men Mac-versionen saknar ray tracing).