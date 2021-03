Strul med ljud till headset via PS4 Dualshock 4, knappt hörbar chatt

Hej!

En av mina grabbar har nyligen fått problem med ljudet i sitt headset som han har kopplat till sin PS4-kontroll.

Har funkat hur bra som helst fram tills för någon dag sedan.

Det som nu sker är att ljudvolymen är väldigt låg generellt, trots maxvolym på hörlurar. Den största skillnaden är dock att den man pratar med via PS-party eller via spelchatt knappt längre hörs alls.

Har varit inne i ljudinställningar både under enheter och under partyinställningar. Märkte också här att det först blev en sjuk rundgång i hörlurarna om jag höjde hörlursvolymen till max i ljudinställningarna och sedan testade mikrofonnivå, detta trots att detta är via headset som ju inte läcker ut ljud in i micken. Detta försvann i stort sett helt efter att ha gjort en återställningsomstart genom att hålla nere avstängningsknappen på konsolen tills den pep 2 ggr och sedan dragit ut strömkabeln i c:a 60 sekunder.

Jag hörs bra hos den jag pratar med. Väljer jag att växla över till att spela upp ljud direkt i TV:n så hörs allt ljud bra, även chattljudet från den jag pratar med. Jag testade också med mitt egna Jabra "jobbheadset" med USB-kabel kopplad in i konsolen och även det funkade, men det är ingen lösning.

Har testat med flera andra 3,5mm-hörlurar in i kontrollen och även med andra ps4-kontroller varav en med sladd, men fortfarande exakt samma fenomen på just denna konsol när headset är anslutet till kontrollen. Även för säkerhets skull testat hörlurarna i en kontroll som är ansluten till en annan PS4-konsol och det funkar då som de ska, så inget fel på hörlurarna.

Någon som kan begripa vad det är som orsakar detta.

Tack på förhand!