Pixel 6 kan få Googles egen ARM-baserade systemkrets

Här sitter jag med en iPhone, då jag inte orkade/hade råd att gå samma väg som er. Köpte min telefon via jobbet och då fungerar det dåligt med avdrag (moms m.m.) utanför Sverige för mig. Google Pixel 4a verkade nära nog vara den perfekta telefonen för mig annars.

Hade en Samsung S9 innan denna och innan den en Oneplus 5. Kan säga att det ska till väldigt mycket innan jag tittar på en samsung igen, om det inte var för att någon ville köpa den av mig så hade jag nog kastat den i sjön. Rent Android eller näst in till.. annars får det vara. Sen var det bara ett plus i kanten att den inte är stor som ett hus heller. Är så trött på alla tillverkare som tillverkar allt bara större och större.

Som sagt har inget att vara missnöjd med mitt köp, 3700 kr är också helt ok peng att lägga på en mobil tycker jag.