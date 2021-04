smhi api få ut värden javascript

Hej!

Jag vill få ut värden fråm smhi,

https://opendata-download-metfcst.smhi.se/api/category/fwif1g...,

exempelvis fwiindex.

Dock så är jag nybörjare, fick ett annat script att fungera:

var queryURL = "//api.luftdaten.info/v1/sensor/42440/";

$.getJSON(queryURL, function(data) {

var result = data[0].sensordatavalues

console.log(result);

var value = result[0].value

$('#output').append('The value is ' + value);

})

Blir det liknande kod för smhi?