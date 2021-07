[Linux] Byter ip adress fast static

# ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system. See # /etc/netplan for current configuration. # To re-enable ifupdown on this system, you can run: # sudo apt install ifupdown source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto ens160 iface ens160 inet static address 192.168.0.240 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 up route add 192.168.0.1 dev ens160 up route add default gw 192.168.0.1 auto ens192 iface ens192 inet static address 10.6.0.100 netmask 255.255.255.0 gateway 10.6.0.1 mtu 9000