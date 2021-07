Facebook App för embed på site?

Det är nog bara jag som är paranoid, men måste man gå igenom hela registreringsproceduren på Facebook developer site för att få en page plugin att funka som embed? Alltså bädda in en facebook sida på en egen site? ( https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/ )

https://developers.facebook.com/

Har ju all kod på plats osv men känns som att jag snubblar in på djupt vatten om jag fortsätter in i FB Dev träsket...