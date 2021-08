AMD lanserar Apple-exklusivt grafikkort för Mac Pro

Skrivet av SirSmeghead: Billigt värre, kör man med Dubbla Duo-kort kostar nu en maxad Mac Pro överkomliga 637 473,00 kr Gå till inlägget

Det är skillnad på dyrt och mycket pengar.

Posthuset jag jobbade åt senast tar 5000 kr exkl. moms i timmen för en VFX-artist sittandes vid en motsvarande rigg fast med äldre grafikkort. Tror den låg på ca 1000 bokade timmar per år. Säg att en sådan maskin debiteras för ca 2000 timmar innan den byts ut efter kanske 2-3 år. Ja, då har den dragit in 10 miljoner kr. Sen är det såklart massa annan teknik, mjukvara och lön etc. Men det är inga konstigheter med 6-700 tusen för en fet arbetsstation.