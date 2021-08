NetonNet tog bort mitt konto pga GDPR

Skrivet av Chrisism8: TLDR: NoN har tagit bort mitt kundkonto pga GDPR då jag inte handlat på det på över 2 år. De informerade mig även att de inte behåller kvitton längre än 3 år pga GDPR. Har aldrig hört detta från någon annan butik. Köpt prylar med 5/10 års garanti från NoN och hade ju varit nice att det fanns kvitton kvar =( Kikade lite andra butiker jag handlat från.

Inet: Hade en period där jag inte handlade mellan 2016/03->2019/07. De har även kvar mina kvitton från 2015 som jag tror var mitt första köp via Inet.

Svar från Inets kundtjänst: De har inga policys om att någonsin ta bort konton eller rensa kvitton pga inaktivitet. Komplett: Period på 3år 1 månad där jag inte handlade mellan 2016/10->2019/11 och kvitton kvar från 2010

Svar från Kompletts kundtjänst: Han trodde att kvitton sparas i 5 år, men efter jag påpekat att jag hade mina kvitton kvar sedan 2010 så ändrade han sig och sa "Ja, det verkar inte som att de tas bort alls då kanske" Har någon av er hört att andra butiker jobbar som NetOnNet? Blir inte att handla där i framtiden för mig. Gå till inlägget

Jag försökte logga in nu bara för att. Och med BankID kunde jag inte logga in, stod bara att jag inte var medlem i kundklubben, så jag begärde nytt lösenord på e-posten som jag vet att jag hade ett konto på, fixade nytt lösenord och loggade in och såg allt igen, loggade då ut och loggade in med BankID som nu funkade och mina inköpt låg även kvar där. Så frågan är ju vad som gjorde att jag inte var medlem längre när jag försökte med BankID första gången.

Låter väldigt dåligt att dom tar bort sånt när dom kör det som ett argument för deras kundklubb, jag väljer även att inte ta kvitto då det ska finnas där ändå.