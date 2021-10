Rails för rackskåp, hur veta vilket som är rätt?

Hej SweC servernördar!

Jag införskaffade ett rackskåp för ett tag sedan i vilket jag monterade min UDMPro och Unifi PoE Switch, å nu iomed Alder Lake släppet är det dags att pensionera min 12 år (!) gamla dator och fläska på med nytt.

I dagsläget har jag bara vanligt chassi ståendes där jag sitter men tänker skaffa 19" rackchassi och ha datorn i en större walk-in garderob och dra kablar till där jag sitter, hade tänkt köpa Elgato thunderbolt docka men den verkar ha gått EOL eller liknande, antar det kanske är pga thunderbolt4 kommer nu och de släpper en sådan variant istället. Så det får initialt bli dp+usb hubb+3.5mm förlängare genom väggen (<5m ~ish) till där jag sitter.

Men nog om det.

Jag har ett Toten 19" rack på 27U 600x800mm, så motsvarande följande rackskåp men lägre (och glasdörr fram/perforerat bak)

TOTEN G, 19" golv skåp, 42U, 600x800mm

Som rack chassi blir det nog

Chieftec 4U UNC-411E-B

Men då är min fråga, vilka rails passar till det rackskåpet/chassit?

Chieftec Skenor till 19" kabinett 66cm (RSR-260)

Chieftec Sliders for 19" kabinett 50cm (RSR-190)

Dessa två är chieftecs egna och som komplett säljer, men det är fattigt med information både på kompletts sida och generellt på internet för nybörjare inom rackskåp om sådana här detaljer.

Ta t.ex. 66cm varianten (RSR-260), vad betyder 66cm? Betyder det att det är dess minsta mått som man kan justera den till? Är det dess största mått? Eller är det yttre måttet på rackskåpet? Komplett skriver själva "Djup: 80cm" på den artikeln (men inget på 50cm/RSR-190 sidan). Så jag antar att deras "Djup: 80cm" syftar på rackskåpet, dvs 800mm som jag har. Likväl, varför finns det inga siffror på hur mycket jag kan förlänga/förkorta rackskenan om 66cm är dess minimum eller maximum?

Jag mailade även med Chieftec men deras engelska lämnade mycket att begära, fick även en sprängsskiss på skenan men det var inte heller direkt till någon nytta.

För med tanke på bilden på railen, och chieftecs svar (Hence, if your cabinet can only support the rail 56cm (So 22"), then I will suggest you to buy RSR-190 which support till 60cm deep ) så utgår jag från att de går att förlänga/förkorta och eventuellt kan det vara så att chieftecs svar, "...which support till 60cm deep" gav mig svaret.

Såatte,.. är det RSR-190 jag bör köpa som går att förlänga till 60cm som chieftec säger? Eller skulle RSR-260 möjligtvis gå att förkorta ner till 56cm (djup-avståndet mellan yttermåtten på mina vertikala pelare just nu, går att flytta till kanske 60-62cm-nånting)?

Vad jag också funderat på är om jag i framtiden ska köpa ett 42U som är 1000djup istället, för att få lite mer utrymme baktill (Då vissa chassin är väldigt djupa) och vore väl trevligt om t.ex. RSR-260 går att minska att passa både i mitt nuvarande rackskåp, men också i mitt framtida 1000mm skåp.

Bonusfråga/frågor: Någon som har några tips på bra/fräsiga rack chassin? Verkar ju nästan stört omöjligt att bara få ett simpelt och bra sådant; 2x120mm (eller än hellre 3x120mm eller 140mm fläktar) i fronten samt dammfilter är vad jag letar efter, men är ju bra svårt att hitta (och de få jag hittar är inte i lager). Likväl, 5U eller 6U, finns väl inte alls va? Med tanke på att 4U tillåter som mest typ 140-160mm höga CPU kylare. Har även funderat på om jag istället kanske borde köpa Fractal Design Define 7 eller Define 7 Compact som nästan har samma höjdmått (451mm) som vanliga 19" rackchassin (485mm) och sätta dit distanser å ghettomodda lite så jag kan få de på rails, men antar topp/bottenplåten är lite för klen för det så hade väl kanske behövts ha hyllplan i så fall. Plus det är ju lite porrigt med riktiga rackchassin. Men samtidigt vore 5U/6U trevligt för att få dit en fullsize CPU kylare. Inte så att jag kommer ha platsbrist med 27U, än mindre när jag sedan skaffar 42U...

Här är en lista på de chassin jag tittat på i alla fall

Inter-Tech 4W2 Mining Rack 4U 19" (Inget dammfilter)

Inter-Tech IPC 4U-4129-N (Inte i lager, annars mitt förstahandsval)

Chieftec 4U UNC-411E-B (Nästan som 4U-4129-N, och i lager)

Inter-Tech IPC 4U-40255 (Ser ut att vara föregångare/sämre variant av 4U-4129-N?)

Tips till Fractal; Om ni gör ett chassi som är 451mm högt, kan ni inte bara göra det liiite högre så det blir 485mm istället, så det hade passat perfekt i ett rackskåp?

Tack på förhand!