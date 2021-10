Styra relä på temperatur(er)?

Hej, har i dag inget särskilt smart hem men funderar på om jag med hjälp av fjärrstyrda reläer och kontaktorer kan få till en bättre styrning av husets uppvärmning.

Har googlat en hel del men inte hittat någon färdig eller halvfärdig lösning för detta, så tänkte att jag frågar här.

Har en frånluftsvärmepump med tillluftsaggregat samt elradiatorer som komplement. Tilluftsuppvärmningen styrs idag av en kass termostat som slår av och på en cirkulationspump med en hysteres på typ +-5 grader... Ganska svajig inomhustemperatur dvs.

Det jag vill göra är att byta termostaten mot ett relä med ex. zigbee. Reläet ska sedan styras av flera temperaturer; nedre och övre plan samt utetemperatur. T. ex. om utetemperaturen sjunker under säg 5 grader ska reläet vara på oavsett innertemperatur, tvärtom om det är över 20 grader.

Sedan vill jag även med en Kontaktor slå av och på elradiatorerna utöver deras egna termostater så att de inte går i onödan, baserat på utetemperatur, och att de inte tillåts gå när tilluftsvärmen är av eftersom att utblåsen sitter precis under radiatorerna.

Utöver det vore det bra med givare vid några fönster som stänger värmen vid vädring, samt en extra givare som kan detektera när solen ligger på.

Lämpliga reläer, kontaktorer och temperaturgivare har jag hittat men hur får jag till styrningen? Gärna något med ett grafiskt gränssnitt typ via web eller app.