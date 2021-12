QE55QN90AATXXC IPS eller VA panel?

Hej, verkar lite oklart över om den här tv modellen är IPS eller VA panel så jag bestämde mig att fråga samsung support, är det här ett rimligt svar av Samsung tycker ni? Att det är hemligt.

Chatten:

jag har tänkt att köpa QE55QN90AATXXC här i sverige men undrar vad för typ av panel det är, ips/va?

‎8:26 AM

‎8:26 AM

Hej! Välkommen till Samsung Support, mitt namn är Daniel. Jag läser igenom din beskrivning just nu. Tack för ditt tålamod!

‎8:26 AM

Tyvärr så är det ingen information vi går ut med.

‎8:28 AM

varför inte?

‎8:28 AM

Vi har inte fått någon specifik anledning till det. Förutom att det är hemligt.

‎8:29 AM

ok.