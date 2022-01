Gammal NAS som offsite backup, problem/lösning?

Tjena!

Jag har en gammal NAS (Dlink DNS-320) och har satt upp den hos en kompis och ska använda som backup av allt viktigt.

Dock är den så gammal så den har inga fancy funktioner. Det enda är ju FTPS då, vilket jag satt upp för test.

Kan ansluta via AndFTP på telefon och allt funkar som det ska, men kör ja via filezilla på dator så får jag detta:

Status: Connection established, waiting for welcome message...

Response: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------

Response: 220-You are user number 1 of 10 allowed.

Response: 220-Local time is now 16:40. Server port: 3688.

Response: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.

Response: 220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.

Command: AUTH TLS

Response: 234 AUTH TLS OK.

Status: Initializing TLS...

Error: A certificate in the chain was signed using an insecure algorithm

Error: Received certificate chain could not be verified. Verification status is 2.

Status: Connection attempt failed with "ECONNABORTED - Connection aborted".

Error: Could not connect to server

FTPS är väl inte den bästa funktionen men vet inte annars hur jag ska lösa detta utan att köpa ny nas och utan att det ska integrera hans dator på något sätt. Har en Pi ja kanske skulle kunna lösa de med vpn men ja ska inte ha tillgång till hela hans nätverk, bara nasen. Tips sökes!