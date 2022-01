Hej,

Jag har plockat ur en hårddisk ur en släktings dator som jag vill stoppa in i min laptop. Dock var det något virus på hårddisken så jag undrar hur jag ska gå tillväga? Kan jag stoppa in den i min dator och formatera den också hoppas på att den är helt clean och virusfri? Eller måste man lämna in någonstans?