Varför kan man inte sätta en QWidget i en QTableWidget? OOP klurig fråga i C++

// Vi sätter in UI formen DatabaseMeasurementType() i en cell QTableWidget cellTable.setCellWidget(rows-1, i, new DatabaseMeasurementType()); // Vi plockar fram widget:en från cellen QWidget *p = cellTable.cellWidget(rows-1, i); // Jag kollar om p är null if(p == nullptr) qDebug() << "yes"; // Skriver ut på terminalen