Trådlös receiver / mottagare / adaptare för Yamaha -förstärkare för ljudöverföring

Skrivet av Kent: @Kenneon Bluetooth är en ganska sunkig lösning (ljudkvalitet, räckvidd. drar batteri från mobil/platta osv), går det inte att köra via ex. Google Chromecast eller, om du kan få tag i en, Chromecast audio? Behöver ju inte att ha tv:n igång bara för att lyssna på en Chromecast. Gå till inlägget

Ja olika mottagare innehåller säker olika lösningar på trådlös ljudöverföring

Det är inte provat en hel del på denna förstärkare pga tidsbrist, tillgång osv men om man skulle koppla in en nätverksladd ifrån yamahans port till routerns (nån port) och sen skarva via routern med ytterligare en nätverksladd till datorn (tv eller köra via wifi)

Skulle Yamahan spela upp musik via dator wifi el tv direkt anslutning (nätverkssladd) där routern är knutpunkten?

Skulle ett mycket bättre ljud uppstå då om det ens är möjligt istället för bluetooth mottagare med wifi - casting - bluetooth-funktion

Såklart kan jag prova detta vid tillfälle men undrar just nu

sid 31, 97, 102

Det borde väl va den mest optimala lösningen att man skicka ljudmedia- uppspelning ifrån mobilen, laptopen pcn, tabletten direkt via routern (wifi) in till yamahan som är ansluten till routern via nätverkssladd

Det förutsätter väl dock att man kan både vidaresända wifi via mobilen, laptopen eftersom dessa enheter ochså tar emot wifi om det ska vara trådlöst och många laptops har inte nätverkskontakt