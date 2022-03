Är någon inne på mitt wifi?

Skrivet av mrqaffe: Vad syftar du på för det är i vart fall inte wifirelaterat. Ska du kolla vad som är anslutet till wifinätet loggar du in i accesspunkten eller routern och kollar efter anslutna klienter.

och bor du så att folk passerar så kommer du att ha mängder med anslutningsförfrågningar eftersom alla wifienheter kommer att försöka ansluta om de är inom radioräckvidd. Är bilden från Spotify eller nån högtalarapp där du kan tillåta andra att spela upp musik via internet eller blåtand ? Gå till inlägget

Inte wifi alltså? Jag vet att jag förr kunde logga in på min router genom asus men slarvat bort lösenordet till just den inloggningen, finns det andra sätt att enkelt se vilka som använder mitt wifi just nu?

Och om det inte är wifi, kan det vara spotify då? Bilden är från spotify, det är samma sak om jag öppnar spotify på datorn så står det just nu att någon lyssnar på musik på "huvudsovrum". Detta har som sagt aldrig hänt innan och bytte nyligen lösen på spotify, behöver jag logga ut överallt och byta lösenord eller vad tror du det kan vara?