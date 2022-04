Garderobsrensning mekaniska tangentbord

Build a keeb they said... It will be fun they said...

Äntligen dags att börja göra upp med mitt heroin tangentbordsmissbruk!

Ett par kilo projekt som jag insett aldrig kommer bli något av åker till tippen/swecklockersmarknaden.

Allt går till högstbjudande, avhämtning (Hagsätra, Stockholm), det går bra att betala med öl om du är hembryggare.

1. Blandade keycaps, PBT, SA, MDA, OEM. Vet att det ska finnas en SA ISO enter och förmodligen en SA BAE. Påsen är tung, så det är ganska många caps.

Utgångspris: 20:-

2. PBT blanks, mestadels vita, inklusive en gryta att färga dem i. Tar iDye Poly om du vill färga själv!

Påskägg? PFFFT, påskkeycaps!

Utgångspris: 20:-

3. JWK linear stems. Trendigt rosa, okänt antal.

Utgångspris: 10:-

4. Kailh pro linear stems. Perfekt om du vill göra frankenswitchar som låter fördjävligt.

Utgångspris: 50 öre

5. Mixbag, oklart innehåll.

Utgångspris: 10:-

6. Cream stems & cream springs. Ta chansen att bli ägare till de sämsta fjädrarna som någonsin tillverkats. Stemsen kan också användas till frankenswitchar som låter illa.

Utgångspris: 20:- (tror creamstems är eftertraktade)

7. Okänt antal och fabrikat, 45g springs.

Utgångspris: 5:-

8. JWK/Durock 78g springs, okänt antal, men ser ut att vara 100+. Extremt manlig vikt, ger bra träning för nördfingrarna.

Utgångspris: 20:-

9. En styck Gateron LINJÄR. Högt samlarvärde!

Utgångspris: 500:-

10. Kailh pro-hus med cream stems. Okänt antal, ser ut att vara ganska många. Fördjävla dåliga.

Utgångspris: 40:-

11. Cherry bottenhus och springs.

Skänkes. Usch och tvi för cherry.

12. Lets split! förmodligen ett komplett kit med alla komponenter.

Utgångspris: 50:-

13. Lumberjack PCB, plate och den där täckplåten i akryl.

Utgångspris: 20:-

14. Lortigt tangentbord med cherry blue. Fungerade sist jag testade.

Utgångspris: 20:-

15. Gamingkeycaps i tunn ABS, vet ej om det är komplett.

Utgångspris 5:-

16. Okänd 75% PCB med Kailh Box Navy, stålplate och OEM PBT blanks. CADade ett case till denna en gång i tiden, men det blev aldrig tillverkat. Låter ganska kul. Fungerade sist jag testade.

Läs hela annonsen här