Syrran har precis flyttat in i en bostadsrätt, och på väggen sitter en dosa med 3 coax uttag för TV, bredband osv, sitter ingen omvandlare eller annat på väggen.

Vad jag vet är det endast Tele2/Com Hem som levererar bredband via coax. Men slår jag in adressen på tex Bredband2, Telenor, Telia osv så får jag upp ”anslutning via fiber” och kan välja hastigheter upp till 1000 mbit, hur kommer det sig? Kan jag teckna hos någon av dessa andra leverantörer, eller är det bara Tele2/Com Hem som gäller ändå?