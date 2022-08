Vidareutveckling från PLC programmering?

Hej! Jobbar idag inom industrin med automation, med lite programmering av PLCer samt HMI. Jag har idag ingen högre utbildning, enbart gymnasienivå.

Jag vill gärna läsa vidare och bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kunna exempelvis få bättre tjänster och mer betalt än jag har idag. Känner att min utveckling mer eller mindre stannat av och det är svårt att få min arbetsgivare att utbilda mig vidare..

Jag tänker att jag vill läsa mer programmering av högnivåspråk som exempelvis C++, java, python, för att kanske komma ”ifrån golvet” och vara mer på kontor, och kanske även inte bunden till just industrin om jag skulle vilja något annat.

Skulle en YH utbildning räcka till? Tänker mig typ en front-end utbildning då jag tolkar det som man blir väldigt bred?

Eller bör jag fokusera hårt på just ett språk? Vilket isåfall?

Tack i förhand! 🙂