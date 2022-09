Tjo,

Kan man på något sätt få in min NAS som tex en mapp i min Android telefon ?

Jag har idag en app just för att komma åt mina filer på nasen. Det jag skulle vilja ha som är önskvärt är att när jag tittar i min mobil via appar som vill ha åtkomst till mina filer på mobilen så ser dom min nas mapp. Är detta möjligt ?

/Force