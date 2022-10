Hejsan! Har kört fast i en ominstallation utav en laptop. Laptopen i fråga har i dagsläget inget OS installerat och när jag pluggar in min USB-sticka med Win 11 på och väljer HDD så kommer det upp att bitlocker är aktiverat på hårddisken och att man ska starta datorn och stänga av bitlocker innan man fortsätter. Hur går jag till väga när jag liksom inte kan avaktivera det på något sätt då jag inte kommer till ett bootat windows? Finns det något simpelt sätt att göra det genom CMD i felsökningsläget som man kan öppna upp under installation? Tacksam för all hjälp jag kan få här då min kunskap inte räcker till.