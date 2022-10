Programmeringstest för att få praktik

Tja, ville bara kolla och höra från folk med mer erfarenheter än mig själv hur det gick till när ni fick er praktik/ex-plats under er studietid. Jag hade nyligen en intervju på ett företag och personen som intervjuade mig fick ett väldigt gott intryck då jag hade researchat väldigt mycket om företaget innan intervjun. Jag använde mig av den informationen när jag berättade om just varför jag ville göra min praktik där och fick prata lite om vad jag vill åstadkomma över de nästkommande åren. Han berättade att deras utvecklare sitter på en väldigt hög nivå även om det är deras första jobb där. Det vill säga masters till forskarnivå + programmerat sen de var tonåringar. Han gillade mig och även om jag inte ligger där (varken 10+ års programmeringserfarenheter eller pluggar till en masters+) så ville han ge mig samma möjligheter som de andra på företaget. Han gav mig ett programmeringstest där jag har en helg på mig att koda ett färdigt sänka skeppet spel i valfritt språk. Jag har bara programmerat seriöst på skolnivå i ett år, men jag vet att jag har kodat liknande projekt och spel förr så jag är ganska säker att jag kan hacka ihop något fungerande (key word: fungerande) till måndag. Jag kommer bli bedömd på dessa punkter:

• Solved: Was the problem "solved" ie does it work according to the instructions?

• Code: Is the code nice, tidy and easy to follow, using good coding practices?

• Architecture: Is the architecture reasonable?

• Modern technologies: Are modern technologies being used?

• Framework leverage: Was suitable frameworks leverages?

• Documentation: Is the code and how to use the program sufficiently documented?

• Test: Is the code sufficiently tested?

• UI: Is there a nice looking UI?

• Bonus: Any nice bonus features?

Kommer även få skriva lite av en minirapport på vad som saknas och varför jag inte hann mer och om jag hade mer tid, vad hade jag lagt till i programmet. Detta känns rätt over-kill då företaget är sub 50 personer och jag enbart ska praktisera och inte bli provanställd och jobba för pengar. Jag och alla mina andra studentkollegor har knappt behövt göra tester då man alltid länkar sitt github konto i CV:et och om det väl har varit tester så har det varit "shit tests" som fizz buzz, palindrome och factorial-frågor bara för att se att man inte är helt oduglig och då har det varit på betydligt större arbetsplatser. Låt oss säga att de är tillräckligt nöjda och tar in mig på deras elite-företag. Är det ens värt det? Jag har redan ett annat ställe som är klart men betydligt mindre (ca 10-15 pers) men inget kod test utan det var bara att gå dit och snacka om sig själv och lite tekniska delar och så var det klart.

P.S jag kommer från en mindre till mellanstor stad så jag är inte i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Tacksam för alla svar och stories