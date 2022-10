Behöver ethernet i rum utan....ethernet.

Hej. Vi har så himla trångt i vårt mediaskåp att jag fått dra en kabel (via hubben i skåpet) och nu kör jag istället routern i ett annat rum via ethernetkontakten (den är alltså ansluten IN från ethernetuttaget...ja ni fattar). . Från denna så har jag sen ethernet kabel till min PC, och wifi till övriga enheter.

MEN...

Nu vill jag även att vi ska använda ethernet till en annan dator i ett annat rum. Vill ha bästa prestanda för spelande online. Jag kan inte köra en kabel från routern till denna datorn, det blir meckigt. Däremot finns det ju ett nätverksuttag i alla rum, och så även i detta rummet.

Kan jag på något vis sätta in en Switch (TP-Link TL-SG1055 som jag har liggande) nere i skåpet och på så vis ge ytterligare en ethernetmöjliget till detta rum, fast man då går förbi routern på den anslutningen?

Vet inte annars hur att göra, om jag ska vara ärlig. Alternativet är ju som sagt att dra kabel till det andra rummet, borra hål hå och ha mig. Men ingen lust med det, då det finns ett uttag där i detta med.

Sen finns ju alternativet med att byta router till något som ryms i mediaskåpet. Vill inte heller fästa något på utsidan i det rummet (ett tvättrum) då det ofta är fuktigt där, känns inte som rätt miljö. Mediaskåpet är också i detta rum, men illafall lite skyddat.

Tar all hjälp jag kan få i detta. Tack.