programmering 1 ( ett aktivitetsdiagram )

En kommentar: Programmet som skapas utifrån diagrammet är inte vidare logiskt. Man kan få rätt underliga svar beroende på ålder. Fundera inte över hur rimligt programmet är i sig, utan uppgiften är en övning i att skriva kod efter ett diagram.

Denna uppgift går ut på att skapa en kod utifrån ett aktivitetsdiagram.

Detta aktivitetsdiagram laddar ni när här

Aktivitetsdiagrammet har vi ritat i Powerpoint och sedan sparat som en bild.

Utifrån det färdiga programmet ska ni besvara:

Hur mycket i pension får personen om han eller hon skriver in åldern 58?

Skriv svaret och bifoga koden nedan.

public static void Main(string[] args)

{

string mystring;

int age;

int money = 15000;

Console.WriteLine("Enter your age");

mystring = Console.ReadLine();

age = int.Parse(mystring);

do

{

if (money > 20000 || age < 60)

{

Console.WriteLine("You are saving a little");

money = money + 500;

age++; // kommer addera 500 dollar varje år tills beloppet blir 20000 dollar, absolut om åldern är mindre än 60.

}

else

{

Console.WriteLine("You are saving a lot");

money = money + 1000;

age++; // kommer addera 1000 dollar varje år om ålden är äldre än 60

}

}

while (money < 20000 && age < 65);

{

Console.WriteLine("You are retired by the age " + age);

Console.WriteLine("You are saved " + money + " dollars");

}

Console.ReadLine(); // programmet kommer skriva ut rader beroende på åldern. för exmple om vi skriver för åldern 58 kommer skrivs ut 6 rader, eftersom programmet addera 500 dollar varje år innan åldern 60.

// men efter 60 åldern kommer programmet addera 1000 dollar varje år . Då blir det 6 rader till 20000 dollar.

Personen får varje år 500 dollar om man personens åldern är mindre än 60.

Men efter 60 åldern kommer beloppet höjas till 1000 dollar varje år, tills det blir 20000 dollar.