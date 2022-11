Tvinga Wordpress att använda SSL via .htaccess

Hej!

Har försökt få en webbplats att använda endast https, ssl anslutning och använda sig av de SSL certifikat som finns. Jag vill styra detta via .htaccess filen. Men det vill sig inte riktigt för den visar inte alltid säger anslutning.

Så här ser det ut i .htaccess filen

# BEGIN LSCACHE

# END LSCACHE

# BEGIN NON_LSCACHE

# END NON_LSCACHE

# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

RewriteBase /

<if "%{QUERY_STRING} =~ /^fbclid=/">

RewriteRule . %{REQUEST_URI}? [R="301,L"]

</if>

RewriteRule (.*) /$1? [R="301,L"]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress

Kan jag tänkas ha missat något?

/Mathias