Moderkort, processor,ram,kylare säljes

Asus z370 MAXIMUS X HERO WI-FI köpt oktober 2017 från inet 600kr

Intel Core i9 9900k köpt november 2018 från webhallen 1500kr

CMT32GX4M4K3600C16

Corsair dominator platinum rgb 3600mhz cl16 4x8gb köpt april 2019 från corsair 2000kr

Dessa minnen är Samsung B-die.

CW-9060038-WW

Corsair Hydro H115i RGB Platinum köpt februari 2019 från webhallen 500kr

Processorn har under en kortare tid körts i 5ghz all core men för det mesta i stock.

Minnet har under en kortare tid körts i 4000MHz men för det mesta i stock.

Kan säljas styckvis eller som ett paket 4500kr för allt.

Har inga orginal kvitton kvar men om det behövs på de varor som kan ha garanti kvar så kan jag spara ner från inet och weballen samt ta en screenshot på orderbekräftelsen från Corsair med ordernr osv.

Kan skickas med posten, köparen står för frakten.

Går även bra att hämta i Karlskoga.

Förskottsbetalning via swish innan vara skickas.

Vid hämtning sker betalning samtidigt.

