programmering 1 . Buss projekt

Hej , jag har löst den här projekten, men försöker få betyg A, men hittar inte nåt i boken eller i nätet som förklarar hur man kan lösa detta. Jag har gjort en klass för PRINT_SEX men ändå funkar inte bra .

är fast på hur man få de sista metoder att funka ,

tusen tack för hjälpen.

---------------------------------

namespace Project81

{

class sex

{

public string kön;

public string[] info = new string[25];

class Buss : sex

{

public int[] passagerare = new int[25];

public int antal_passagerare;

public void Run()

{

int[] passagerare = new int[25];

int meny = 0;

Console.WriteLine("Welcome to the awesome Buss-simulator");

do

{

Console.WriteLine("____________________________________________________________________");

Console.WriteLine("välj alternativ");

Console.WriteLine("___________________________________________________________");

Console.WriteLine("1. låt en man kliva i busssen ");

Console.WriteLine("2. Skriv ut alla bussens passagerare");

Console.WriteLine("3. Beräkna den totala åldern");

Console.WriteLine("4. Beräkna medel åldern ");

Console.WriteLine("5. Ta reda på den äldre man i bussen ");

Console.WriteLine("6. Hitta åldern ");

Console.WriteLine("7. Sortera bussen efter åldern ");

Console.WriteLine("8. Ta reda på passagerarens kön");

Console.WriteLine("___________________________________________________________");

meny = int.Parse(Console.ReadLine());

switch (meny)

{

case 1:

add_passenger();

break;

case 2:

print_buss();

break;

case 3:

calc_total_age();

break;

case 4:

calc_average_age();

break;

case 5:

max_age();

break;

case 6:

find_age();

break;

case 7:

sort_buss();

break;

case 8:

print_sex();

break;

default:

Console.WriteLine("felaktigt inmatining");

break;

}

} while (meny != 0);

}

public void add_passenger()

{

// Jag har laggt till ( Console.clear ) för att om man väljer val 1, då kommer en sida eller skärm, detta är bättre tycker jag,

// jag har lärt mig detta av någon i studerande grupp i google.

Console.WriteLine("");

Console.Clear();

Console.WriteLine("Ange talet för passagerare :");

// Här omvandlar jag det inmatatde talet som är deklarerat i början av koden, till intigar 32.

antal_passagerare = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// Här lägger startvärde, villkor och förändrings värde, för att skriva ut bara talet som användaren skriver in.

for (int i = 0; i < antal_passagerare; i++)

{

if (antal_passagerare > 25)

{

Console.Write("slut bara 25 stolar");

string str = Console.ReadLine();

break;

}

Console.Write($"Hur många år vill du att passagerare vara[{i + 1}]:");

// Jag har laggt till här en ny intigar, eftersom den första intigar ( antal_passagerare ) funkade inte här,

// då visste jag den funkar bara med passagerares antalet som användaren skriver in.

int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// Jag har satt fast här ett tag, sedan tog jag reda på att man måste sätta passagerares antal med passagerare värde som finns i vektorn.

passagerare[i] = age;

for (int k = 0; k < info.Length ; k++)

{

Console.WriteLine($" är passagerare man eller kvinna " + (k + 1));

kön = Console.ReadLine();

}

/* (tal ==25 || tal > 25)

{

Console.WriteLine("Bussen är full");

break;

}

else if (i>25)

{

Console.WriteLine("hur många år vill du ha för passagerae");

tal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); */

}

}

public void print_buss()

{

Console.WriteLine($"Åldern av passagerare som sitter i bussen är :

");

// Här skapar jag en loop, så den körs 25 gånger. toma platser fick 0 för värde

// Och sedan kommer skrivs ut åldern av passagerare som sitter i bussen.

// Dessa personer sparat redan i vektorn som har värde PASSAGERARE.

for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++)

{

// Här skrivs ut lista av passagerare i bussen .

Console.WriteLine(passagerare[i]);

/* if (passagerare[i] <= 0)

{

Console.Write("ledig");

} */

}

}

public int calc_total_age()

{

// Jag har skapat en ny variable här för beräkna summan av total age

int summan = 0;

// en loop

for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++)

{

// den nya variablen plus eller lika med åldern av passagerare som vi mattat in .

// Jag har satt fast lite för att förstå vad händer, eftersom variablen summan har värde 0

// Sedan uppfattat jag att det bara sätter som gör programmet beräknar totala åldern.

summan += passagerare[i];

}

Console.WriteLine("Den totala åldern av passagerare är " + summan);

// Här man måste använda return för att retunera vädret av FOR parentasen .

return summan;

}

public int calc_average_age()

{

// Skapat två nya variabler, en för summan av åldern och den andra för antal passagerare.

// För att vi vill veta average age, så man måste dela passagerare ålden på antal passagerare.

int summan = 0;

int summan1 = 0;

// loop

for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++)

{

summan += passagerare[i];

}

// Delar värde eller passagerare åldern på antal passagerare.

summan1 = summan / antal_passagerare;

Console.WriteLine("Medel åldern är " + summan1);

// Retunerar summan

return summan1;

}

public int max_age()

{

// Här satt jag fast lite tills skapat en obejkt för att veta max age.

// Sedan deklerarat variablen med passagerare och ett reserverad ord i C# Min.

int maxValue = passagerare.Max();

Console.WriteLine("Den högsta åldern i bussen är " + maxValue);

// Retunerar värde

return maxValue;

}

public void find_age()

{

// Jag skapat här BOOL för att, om man hittar inte åldern som skrivit in,

// då kommer utskrift visar att denn här åldern existerar inte.

bool found = false;

// Här skriver den inledande mening, sedan skapar variable och omvandlar den.

Console.WriteLine("Vilken är den yngst åldern som du vill hitta ?");

int yngst = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// Skapar variable och omvandlar den.

Console.WriteLine("Vilken är det högst åldern som du vill hitta ?");

int högst = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Passagerarna som mellan åldern " + yngst + " - " + högst + " sitter i : ");

// En loop som körs varv beroende på passagerare som sitter mellan de inmatade information.

for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++)

{

if (passagerare[i] > högst || passagerare[i] > yngst)

{

// Skriver ut stolen med åldern av personen som sitter på.

// Här märkte jag att koden eller programmet tar bara de första stolarna,

// så om man vill hitta åldern for example mellan 30 till 35. då kommer de sitta på de första 5 stolarna.

// Detta eftersom vi laggt till [i] istället för passagerare [i].

// Det kommer skrivas ut alla stolen + åldern av passagerare.

Console.WriteLine("stolen " + i);

found = true;

}

}

// Om den inmatade talen exsiterar inte i FOR, då kommer köras denna if .

// Detta pekar på att den inmatade åldern finns inte.

if (!found)

{

Console.WriteLine("OBS det finns inte sån ålder i bussen ");

}

}

public void sort_buss()

{

// Jag har skapat en nyvariable för att jag kommer använda den sedan.

int temp;

// Om man vill sortera ålder i bussen, så måste man subtrahera 1 från passagerare. langth i loopen .

for (int i = 0; i < passagerare.Length - 1; i++)

{

// Vi måste göra här en till loop, för att lagra värden eller elementen i listan som står i boken

// Vi subtraherar en gång till här, för detta värde som är redan sorterade .

for (int j = 0; j < passagerare.Length - 1 - i; j++)

{

// Jämför värden

if (passagerare[j] > passagerare[j + 1])

{

// Detta sätt är för ge båda värden samma värde

temp = passagerare[j];

passagerare[j] = passagerare[j + 1];

passagerare[j + 1] = temp;

}

}

}

// Till slut här lägger vi till en till loop FOR och

// skriver hur utskriften kommer se ut när man sorterar bussen efter åldern.

for (int i = 0; i < passagerare.Length; i++)

{

Console.WriteLine("Passagerare " + (i + 1) + " är " + passagerare[i] + " år gammal ");

}

}

public void print_sex()

{

for (int k = 0; k < info.Length +1; k++)

{

Console.WriteLine("Plats" + info[k] + kön);

}

//Betyg A

//Denna metod är nödvändigtvis inte svårare än andra metoder men kräver att man skapar en klass för passagerare.

//Skriv ut vilka positioner som har manliga respektive kvinnliga passagerare.

}

}

}

public void poke()

{

//Betyg A

//Vilken passagerare ska vi peta på?

//Denna metod är valfri om man vill skoja till det lite, men är också bra ur lärosynpunkt.

//Denna metod ska anropa en passagerares metod för hur de reagerar om man petar på dom (eng: poke)

//Som ni kan läsa i projektbeskrivningen så får detta beteende baseras på ålder och kön.

}

public void getting_off()

{

//Betyg A

//En passagerare kan stiga av

//Detta gör det svårare vid inmatning av nya passagerare (som sätter sig på första lediga plats)

//Sortering blir också klurigare

//Den mest lämpliga lösningen (men kanske inte mest realistisk) är att passagerare bakom den plats..

//.. som tillhörde den som lämnade bussen, får flytta fram en plats.

//Då finns aldrig någon tom plats mellan passagerare.

}

}

internal class Class1

{

public static void Main(string[] args)

{

var minbuss = new Buss();

minbuss.Run();

minbuss.add_passenger();

var mysex = new sex();

Console.Write("Press any key to continue . . . ");

Console.ReadKey(true);

}

}

}