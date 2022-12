Knapp för att ändra värde i cell beroende på veckodag (excel)

Hej!

Jag försöker skapa ett macro som gör att jag med ett knapptryck kan öka värdet i en cell.

Jag vill dock att om jag trycker på knappen på en måndag, så ändras värdet i exempelvis B3. Om det är tisdag så vill jag att värdet ändras i C3. osv.

Jag har prövat lite varianter i stil med --- If (weekday (A1) is 2) then

Range("B3").Value = Range("B3").Value + 1

Då har jag alltså haft en datumstämpel i A1.

Den sista raden fungerar, men inte beroende på vilken dag.

Hjälp en novis.