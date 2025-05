Microsoft lägger planerna på en egen handhållen Xbox-konsol i malpåse och riktar istället fokus mot att förbättra Windows 11 för bärbara spelkonsoler, rapporterar Windows Central.

Även om arbetet med Xbox-speldosan läggs på is, ska företaget i stället lägga krut på två andra spår. Dels optimeringar av Windows 11 för handhållna enheter samt utvecklingen av en ny spelmaskin under kodnamnet "Project Kennan" tillsammans med Asus, vars design nyligen läckte. Den senare ska enligt uppgifter redan vara färdigställd på hårdvarusidan, med lansering planerad till senare under året.

Att Microsoft nu väljer att pausa sin egna enhet kan bero på hur väl Steam OS presterar på dagens Windows-kompatibla konsoler, vilket visats tydligt i tester. Enheter som Lenovo Legion Go S och Asus ROG Ally har fått stöd för både Windows 11 och Steam OS, där det sistnämnda systemet får beröm för sin högre prestanda.

Hur länge Xbox-enheten får ligga på hyllan återstår att se. Att förbättra spelupplevelsen med Windows 11 låter dock som ett rimligt fokusområde då just operativsystemet varit det som fått mest kritik i tester av bland annat ROG Ally och Lenovo Legion.