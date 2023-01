Proxmox server

Hej,

Jag har lite gammal hårdvara som jag tänkte bygga en server med proxmox på. Jag har i7 6700k och 64Gb 2666 MHz ram. Hur ska jag sätta upp diskarna och nätverk om jag behöver följande?

- redigera video över nätverket

- spara personliga foto och redigera

- köra virtuella maskiner för labbmiljöer

Jag har ok kunskap att bygga spelmaskiner sen många år men dåligt med serverkunskaper vad gäller lagring just för mitt behov. Jag tänker mig en nvme för os, nån nvme för cache och ett gäng hdd i raid. Gärna 10Gbit då vi har cat5e eller eventuellt blir det lokalt 10Gbit just mellan servern och redigering.

Kan någon hjälpa mig beskriva vad jag behöver köpa?