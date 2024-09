C++ och dess framtid att programmera minnessäkert - Hur går utvecklingen?

Det nya heta heter "Minnessäkerhet" inom programmering. C och C++ pekas ut som språk som ska undvikas för nya projekt, av Microsoft, USA's regering och Rust-folket.

Men samtidigt så säger C++ folket att det går programmera minnessäkert med C++ om man använder rätt funktioner. Även deras C++ ledare Bjarne Stroustrup säger att C++ är på väg att bli ett minnessäkert språk.

Jag vill veta från er övriga hur denna utveckling går? Går det framåt med utvecklingen eller står det stilla? När kan vi förvänta oss ett minnessäkert C++? Hur i fall skulle detta gå till? Är det en flagga man aktiverar hos kompilatorn så den förbjuder en att använda vissa osäkra funktioner?