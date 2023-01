Behov av IT-support för mellanstort bolag

Inledningsvis, jag vet inte vilket forum som är bäst lämpat för frågan, en moderator får gärna flytta inlägget (tack)!

Följande situation gäller:

2016 startade jag och en kamrat ett företag (AB). Från att ha varit bara vi två är vi nu åtta personer på våra två kontor (en nionde på väg in). Redan från början tog jag hand om allt relaterat till IT. Det var inget betungande arbete. Det är, på det stora hela, fortfarande inget betungade arbete (vi är inte ett IT-bolag, vi jobbar inom tjänstesektorn). Men vi är inte längre ett litet bolag, vi är numera ett mellanstort bolag och vi behöver utveckla vår IT-struktur. Plus att jag numera har ett övergripande ekonomiskt ansvar vilket tar all min arbetstid. Jag hinner inte längre med att hantera vårt IT-behov och det är inte bra.

Behov:

Ansvara för mjukvara (installationer, licenser, uppdateringar)

Säkerhet (lösenordshantering, filhantering, GDPR, etc)

Användarsupport ("min dator funkar inte för jag är dum i huvudet" - nej men ni förstår

Hårdvara (register över hårdvara, inköp)

Övergripande IT-struktur (hur får vi bästa (enklaste och säkraste) möjliga miljö att verka i för våra användare? Hur samarbetar vi på bästa sätt via IT?

Säkert andra saker

Vi arbetar uteslutande i applemiljö och med office365. Vi har inte behov av en fastanställd IT-resurs på heltid, långt därifrån, men jag skulle vilja ha en utomstående konsulttjänst för att hantera allt vår IT. Tycker inte det är lätt att finna, därav frågan till Sweclockers Finns det några bra tips från er medlemmar på en extern IT-tjänst enligt behoven ovan? Gärna baserat på personliga erfarenheter.

STORT tack på förhand!!

Mvh,

Ola